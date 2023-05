Previsioni Meteo Veneto: settimana all’insegna dell’instabilità ma anche delle schiarite

MeteoWeb

La presenza di una circolazione anticiclonica garantisce tempo in prevalenza stabile in pianura in Veneto, maggiore variabilità sulle zone montane dove sarà presente una certa instabilità. In pianura sono attese infatti giornate in prevalenza serene o poco nuvolose, mentre sulle zone montane rimarrà una certa instabilità nelle ore centrali della giornata, con nubi irregolari associate a locali precipitazioni. Mercoledì giornata più variabile. Le temperature non subiranno grosse variazioni sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Pomeriggio/sera di Domenica 28

Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, sulle zone montane e pedemontane irregolarmente nuvoloso per presenza di schiarite alternate ad annuvolamenti, via via più frequenti e consistenti nel corso del pomeriggio. Sulle zone montane aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi (probabilità medio-alta 50-75%), possibili anche sulla Pedemontana. In pianura precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata; dalla tarda serata saranno possibili delle precipitazioni locali sui settori nord-orientali (probabilità 5-25%). Temperature massime senza notevoli variazioni, salvo risultare in lieve flessione in montagna. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulle zone costiere in serata; in quota deboli dai quadranti settentrionali.

Lunedì 29

Cielo: Nubi irregolari sulle zone montane, specie occidentali, e sulla pianura più interna, altrove sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle zone montane, specie su quelle più occidentali e sulla pianura più interna, dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, aumento della probabilità di rovesci o temporali da locali a sparsi (probabilità medio-bassa 25-50%). Esaurimento delle precipitazioni in seguito.

Temperature: Senza variazioni di rilievo, salvo locali lievi aumenti dei valori massimi in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, specie sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 30

Cielo: Inizialmente sereno o poco nuvoloso ovunque, poi, dalla tarda mattinata, aumento delle nuvolosità irregolare su zone montane e interne della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità media.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata sulle zone montane e pedemontane, in particolare su quelle occidentali, probabilità in aumento di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio-bassa 25-50%); assenti altrove.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali in prevalenza deboli a tratti moderati; in serata probabili rinforzi fino a tesi sui settori nord-orientali della pianura e sulla costa. In quota deboli dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 31

Nubi irregolari alternate a schiarite, specie nella seconda parte della giornata e su zone montane e interne della pianura. Nella notte fino alle prime ore del mattino probabili residue precipitazioni su zone montane e pedemontane occidentali, in seguito temporanea attenuazione delle precipitazioni fino alla tarda mattinata, seguite da una probabile ripresa; non si esclude qualche locale precipitazione anche in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in locale lieve flessione. In pianura venti dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, specie nelle prime ore del mattino. In quota venti deboli/moderati dai quadranti orientali.

Giovedì 1

Nubi irregolari sui settori più interni della pianura e sulle zone montane, specie occidentali, e pedemontane; altrove sereno o poco nuvoloso. Saranno possibili delle precipitazioni locali in montagna durante le ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.