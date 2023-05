Primavera fredda: prorogato l’uso dei riscaldamenti a Potenza

MeteoWeb

La primavera non decolla sull’Italia e aumenta il numero delle località che prorogano l’utilizzo dei riscaldamenti. A Potenza, il sindaco Mario Guarente ha deciso che gli impianti di riscaldamento potranno funzionare fino al prossimo 15 maggio. Ogni giorno gli impianti potranno essere utilizzati per sei ore “da distribuire fra le ore 6 e le 23“. L’ordinanza precisa che “la proroga si riterrà revocata non appena la temperatura esterna raggiungerà valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici“.