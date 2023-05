Processo al TAR su Jj4, dal MASE nessuna “gaffe istituzionale”

MeteoWeb

“Nessun atteggiamento pilatesco da parte del Ministero dell’Ambiente né tantomeno alcuna “gaffe istituzionale” nel procedimento dinanzi al TAR contro l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4. Il dicastero è intervenuto a sostegno dell’Ispra in una causa in cui non è stato impugnato alcun atto del Ministero, su una materia in cui la Corte Costituzionale ha riaffermato la competenza esclusiva della Provincia, respingendo a suo tempo una impugnativa del Governo Nazionale.

Non c’è stata alcuna presa di posizione nel merito ma una posizione processuale in linea con le leggi dello Stato e con il parere della Consulta, custode della Costituzione.”

“La provincia peraltro ha altresì attivato, per uno dei due orsi oggetto dell’ordinanza del presidente, la legge sulla pubblica sicurezza di competenza del Ministero dell’Interno che non prevede il parere dell’Ispra. Il Ministero, com’è noto, è impegnato a trovare una soluzione favorendo il trasferimento degli esemplari in eccesso, in un quadro di misure e interventi che garantiscano la sicurezza dei cittadini”. Lo comunica il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.