Progetto MoCRiS2: previsto per i primi di giugno il lancio della sonda nella stratosfera

Gli studenti delle classi IVA e VA del Liceo scientifico di Cariati presentano un progetto spaziale, promosso dalla scuola, sotto la guida del Prof. Domenico Liguori (premiato di recente all’Atlante Italian Teacher Award). Il progetto MoCRiS2 rappresenta il continuo progresso verso la scienza al fine di acquisire dati e informazioni scientifiche di enorme importanza e prevede il lancio di un pallone sonda ad un’altitudine di 35.000 metri. Il lancio, programmato per i primi giorni di giugno, sarà effettuato per motivi aeronautici dallo stadio del comune di Paola. Si ringrazia a tal fine il sindaco e

l’amministrazione comunale di Paola per aver offerto il loro patrocinio.

Il Liceo Scientifico di Cariati vanta la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-Roma), che ha fornito fondamentali contributi tramite i professor Valerio Bocci e Francesco Iacoangeli che, oltre a far parte dei fondatori del progetto MoCRiS, hanno prestato la loro collaborazione agli studenti e a tutte le parti coinvolte nell’implementazione delle unità ArduSiPM, dispositivi di fondamentale importanza per la rilevazione dei raggi cosmici.

Una grande collaborazione per il lancio della sonda nella stratosfera

Un importante contributo al progetto è stato offerto dal Prof. Marco Arcani, ideatore di un secondo rilevatore di raggi cosmici (progetto

ADA) di particolare importanza per la comprensione dei fenomeni cosmici; dal Professore Marco Schioppa e dal Dott. Davide Passarelli del dipartimento di Fisica dell’UNICAL, cha hanno collaborato per la realizzazione di un rilevatore di Ozono e UV, importanti per lo studio dell’atmosfera superiore durante il volo della sonda.

Il Dott. Procopio, fisico dell’ARPACAL, ha invece fornito un rilevatore di raggi gamma, per la rivelazione e l’analisi di questa radiazione. Saranno presenti, inoltre, due camere ad alta risoluzione, per la realizzazione di video e foto del Sud Italia visto dalla Stratosfera. Indispensabile è stata la collaborazione dell’ABProject Space, azienda calabrese e leader italiana nella fornitura di materiale utile per i lanci di palloni sonda.

Il fondatore dell’ABPoject Space, Ing. Antonino Brosio, ha messo a disposizione la sua esperienza per garantire un lancio sicuro ed efficace della sonda nella stratosfera, e il suo tempo per istruire gli studenti su aspetti teorici e pratici. La prof.ssa Aiello Sara Giulia dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Cariati ha sottolineato l’importanza di questa esperienza affermando che: “Il Progetto MoCRiS2 rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti per mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula e vivere un’avventura straordinaria nello spazio. Siamo grati alle istituzioni e agli esperti che ci hanno sostenuto in questo percorso, aprendo nuove porte per la ricerca scientifica e l’innovazione”.

Questo progetto ha coinvolto gli studenti in un’attività di PCTO che culminerà con il lancio della sonda nello spazio. La scuola, attraverso le varie collaborazioni con istituzioni di ricerca e esperti, fornisce opportunità di apprendimento uniche al fine di ispirare future generazioni di scienziati e esploratori. La data del lancio sarà

comunicata a breve in base alle condizioni del meteo, e il lancio potrà essere seguito in diretta attraverso la pagina Facebook ABProject Space. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sui canali ufficiali del Liceo Scientifico di Cariati e dai partner coinvolti nel

progetto, tra cui anche OCRA-INFN e la Società Calcistica “Airone F.C.” di Calderara di Reno (BO) che si ringrazia per il contributo fattivo alla realizzazione delle magliette a tema che indosseranno gli studenti il giorno del lancio di MoCRiS2.