Proteste degli attivisti di Ultima Generazione, Giordano: “siete i picchiatori dell’alta finanza”

MeteoWeb

Il giornalista Mario Giordano in un editoriale su “La Verità” si rivolge direttamente agli attivista di Ultima Generazione, scusandosi in tono satirico perché fino ad oggi non li ha “presi sul serio“. Giordano continua affermando: “Vi avevo considerato solo folklore ecologista, aspiranti esaltati in erba. Quando vi vedevo tirare zuppa di pomodoro sui quadri, o vernice nera nelle fontane di Roma, quando vi vedevo bloccare le tangenziali e incollarvi alle opere d’arte, pensavo che foste persone un po’ invasate, ma con ideali sani in fondo. Invece no, di sano non avete nulla”.

“Voi siete un pericolo. Una minaccia. Siete la gioventù hitleriana della nuova dittatura green, docili strumenti nelle mani della finanza che vi manovra come vuole e che infatti vi finanzia. Ultima generazione fa parte della rete internazionale A22, una delle attività foraggiate dal Climate Emergency Fund, un fondo californiano con sede a Beverly Hills, creato da Trevor Neilson e dalla meglio élite miliardaria degli USA, dai Getty ai Kennedy. Non so se i ragazzi coinvolti nelle manifestazioni lo sappiano, ma i responsabili sì: siete tutti consapevoli burattini mossi da chi vuole imporre la paura per far passare politiche che altrimenti il popolo non accetterebbe mai”

La vacuità delle argomentazioni di Ultima Generazione

Giordano continua dichiarando: “Fateci caso: è lo stesso schema con il Covid. Si colpevolizzano le persone per costringerle a digerire l’indigeribile: là era il divieto di correre in spiaggia, o di portare a spasso il cane, qui è l’obbligo a cambiare l’auto, a ristrutturare casa, a cibarsi di grilli, vermi e carne sintetica. Per altro, il meccanismo di demonizzazione è lo stesso: chiunque osi dissentire è massacrato. Il povero professore Franco Prodi, nonostante il suo cognome e il suo curriculum è sotto attacco, lo stesso trattamento è riservato a Luc Montagnier, o al professor De Donno“.

Giordano aggiunge: “E in questo vergognoso gioco al massacro, voi ragazzi di Ultima Generazione vi distinguete: da bravi picciotti della cupola verde randellate senza pietà, sfoderando la vostra robusta preparazione e le vostre fonti scientifiche ad alto livello. Ovviamente Wikipedia. Proprio così, quando l’altro giorno nello studio di Paolo del Debbio, ho visto uno di voi che attaccava il professore Prodi, citando Wikipedia, ho definitivamente capito di aver sbagliato nel valutarvi. Voi non siete solo degli esagitati idealisti un po’ cretini. No: siete dei picchiatori professionisti, per conto del potere vero. Dei sicari della verità. E quindi penso che sbagli chi, come La Russa e Mentana, vi invita ad andare a spalare fango in Emilia Romagna…” Giordano conclude: “Siete molto più pericolosi dell’alluvione, l’alluvione passa, voi temo di no.”