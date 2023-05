Domani sorgerà una rara “Luna Nera”: cos’è e perché si chiama così

MeteoWeb

Domani, venerdì 19 maggio, l’unica “Luna Nera” del 2023 sorgerà nel cielo e non ci sarà proprio nulla da vedere: ciò perché il satellite naturale della Terra sarà in fase di novilunio. Quindi, da cosa deriva il nome? Il termine “Luna Nera” ha diversi significati, nessuno dei quali astronomico, ma tutti si riferiscono ad eventi che si verificano raramente. La definizione che meglio si adatta all’evento di questo mese è “Luna Nera stagionale“, in quanto sarà la 3ª Luna Nuova in una stagione con 4 Lune Nuove. È qualcosa che accade solo ogni 33 mesi circa, secondo Timeanddate.com.

Ogni stagione astronomica sulla Terra inizia e finisce con un solstizio e un equinozio. Questa stagione in corso, primavera nell’emisfero settentrionale e autunno nell’emisfero meridionale, è iniziata con l’equinozio di primavera il 20 marzo 2023, seguito il giorno dopo da una Luna Nuova. Poiché un novilunio si verifica ogni 29,5 giorni – il tempo necessario alla Luna per completare un’orbita terrestre – c’è un sacco di tempo perché si verifichino altre 3 Lune Nuove prima del solstizio d’estate del 21 giugno 2023. Le date della Luna Nuova in questa stagione sono: martedì 21 marzo; giovedì 20 aprile; venerdì 19 maggio; e domenica 18 giugno. la 3ª Luna Nuova è la “Luna Nera” di questo mese.

Luna Nera, tante definizioni

Il termine Luna Nera è usato anche per descrivere altri eventi lunari separati. Proprio come una Luna Blu è la 2ª Luna Piena nello stesso mese di calendario – reso possibile anche dall’orbita terrestre di 29,5 giorni della luna – la 2ª Luna Nuova nello stesso mese di calendario è talvolta chiamata Luna Nera. Ciò può accadere circa ogni 32 mesi, secondo Almanac.com.

Di Luna Nera si parla anche per descrivere il raro verificarsi di un mese senza Luna Nuova o senza Luna Piena, secondo Timeanddate.com. Ciò può accadere solo a febbraio, l’unico mese abbastanza breve da iniziare e finire tra 2 Lune Nuove o 2 Lune Piene. È qualcosa che accade una volta ogni 5-10 anni, secondo Almanac.com.

Sebbene una Luna Nera non sia qualcosa si può vedere perché la parte della Luna di fronte a noi è in ombra, ciò significa però che i cieli notturni sono privi dell’interferenza del chiarore lunare, rendendoli perfetti per osservare le stelle. Nelle sere dopo la Luna Nuova rivolgete lo sguardo ad Ovest dopo il tramonto e vedrete una sottile falce di Luna emergere dopo l’unica Luna Nera del 2023.