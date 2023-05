Maltempo, il sindaco di Ravenna: “Migliaia gli sfollati”

MeteoWeb

“Siamo impegnati salvare le persone. In questi giorni abbiamo proceduto ad evacuare migliaia di persone”. Lo ha detto il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, parlando in diretta al Tg4 e ringraziando i tanti volontari che sono arrivati negli ultimi giorni nella regione. “Siamo impegnati in un lavoro che permetta quest’estate di accogliere come nostra tradizione, con il sorriso”.