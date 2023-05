“Reaching for the sun”, il racconto di una grande avventura scientifica

MeteoWeb

Il Sole è il solo oggetto astrofisico da cui dipende la vita complessa sul nostro pianeta. Tuttavia, è anche una stella magneticamente attiva la cui variabilità, su diverse scale temporali, ha un impatto sull’ambiente terrestre e circumterrestre e sulla civiltà tecnologica da cui oggi dipende la vita di miliardi di esseri umani. Questa consapevolezza, sviluppatasi sul finire dello scorso secolo, ha determinato la nascita di un nuovo approccio, fortemente multidisciplinare, nello studio della nostra stella; approccio in cui ricerca scientifica e tecnologica si uniscono per rendere le nostre infrastrutture più resilienti a possibili eventi solari di grande portata.

Lo studio dei meccanismi fisici che governano la variabilità del Sole rimane l’obiettivo primario in questo campo e la chiave di lettura dei meccanismi di Space Weather. Per questo motivo, grandi nazioni, hanno realizzato telescopi solari di nuova generazione per osservare e studiare il Sole con ancora maggiore dettaglio. L’Europa ha sostenuto la crescita della maggiore comunità di fisici solari al mondo, e ha progettato il suo telescopio del futuro: lo European Solar Telescope (EST). Il progetto, a guida dell’Istituto de Astrofisica de Canarias (IAC), coinvolge 26 istituti di 18 Paesi e prevede la costruzione del telescopio a partire dal 2027 sull’isola di La Palma (isole Canarie), presso l’Osservatorio del Roque de los Muchachos. La componente italiana è particolarmente importante, con la terza comunità in termini di ricercatori coinvolti, tre Università (Roma Tor Vergata, Catania e Calabria), l’Istituto Nazionale di Astrofisica e diverse piccole e medie industrie ad alta tecnologia coinvolte. I fisici solari europei continuano in questo modo lo studio del Sole iniziato da Galileo.

L’Accademia dei Lincei, il 26 maggio, ospita, per l’occasione, la proiezione del documentario che testimonia questa grande avventura scientifica “Reaching for the Sun”, prodotto dall’Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), per la regia di Emilio J. García, con la supervisione scientifica di Luis Bellot Rubio, che interverrà nel corso dell’incontro. Il documentario mostra 16 interviste con scienziati coinvolti nel progetto EST e riprese effettuate nei luoghi che hanno visto la nascita dello studio del Sole come l’Accademia dei Lincei, in cui tutto ebbe inizio, e osservatori e telescopi in Europa. Durante l’incontro, brevi interventi testimonieranno l’impatto unico che la nostra stella ha sulla comunità scientifica e sui cittadini europei. Una serie di brevi video sui possibili impatti di un forte evento solare stimolerà infine una tavola rotonda con scienziati e studenti sul tema.