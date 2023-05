Realizzato primo display 3D senza occhiali da tavolo

MeteoWeb

Un nuovo articolo pubblicato su Opto-Electronic Advances descrive una innovativa tecnologia con display 3D senza occhiali, chiamata light field 3D display. Questa tecnologia e’ messa a punto dai ricercatori della School of Instrumentation and Optoelectronic Engineering, Beihang University e offre una ricostruzione piu’ accurata delle informazioni 3D rispetto ai display 2D e 3D tradizionali e permette di visualizzare immagini 3D realistiche, vivide e intuitive senza l’uso degli occhiali. In particolare, il tabletop light field 3D display rappresenta una nuova forma di display che combina le caratteristiche di un tavolo reale e di un display 3D digitale, consentendo agli utenti di condividere e visualizzare immagini in modo interattivo mentre si siedono o stanno in piedi attorno al display per lavoro e altre forme di interazione collaborativa.

Il successo di una buona esperienza visiva con i display su un tavolo, dicono gli autori, e’ ottenere un grande angolo di visualizzazione nella direzione radiale, che consente agli utenti di visualizzare immagini corrette da grandi posizioni di visualizzazione oblique senza dover essere troppo vicini al tavolo. Inoltre, una corretta prospettiva e parallasse nella direzione radiale sono anche essenziali. Tuttavia, un grande angolo di visualizzazione radiale e una corretta prospettiva e parallasse radiale sono ancora difficili da ottenere negli attuali risultati di ricerca a causa di limitazioni di informazioni spaziali.

La tecnologia del display light field 3D

Fortunatamente, utilizzando la tecnologia dei display light field 3D con parallasse completa, e’ possibile ottenere una corretta prospettiva e parallasse nella direzione radiale. Sviluppando uno schema di controllo per i raggi luminosi ricostruiti che consentono un ampio angolo di visualizzazione, e’ possibile ottenere contemporaneamente un grande angolo di visualizzazione e una corretta prospettiva e parallasse nella direzione radiale.

Gli autori di questo articolo presentano un tabletop light field 3D display basato sulla tecnologia dell’imaging integrale. Questo lavoro ha ottenuto un grande angolo di visualizzazione radiale di 68,7 in una grande dimensione di display di 43,5 pollici, con una prospettiva e una parallasse corrette e fluide nella direzione radiale. Gli autori hanno sviluppato un’array di lenti composte con un’ampia apertura relativa basata sul concetto di riproduzione di campo luminoso discreto nell’imaging integrale.

Questo array di lenti modifica la direzione dei raggi luminosi che emergono dai pixel di visualizzazione 2D in un’ampia gamma di spazio, garantendo che la luce che emerge dai punti dell’immagine esca ad un grande angolo e raggiunga poi gli la vista umana. Il tabletop light field 3D display e’ composto da tre componenti principali, ovvero un pannello LCD ad altissima risoluzione con 7680 8640 pixel, un array di lenti composte composto da migliaia di unita’ di lenti composte disposte in un modello esagonale regolare e uno schermo diffusore di luce.