Realtà 4D: nuovi generatori di odori consentono di “avvertire” il profumo virtuale | VIDEO

La ricerca piccola interfaccia di realtà virtuale indossabile (VR) che permette agli utenti di “annusare” virtualmente diversi odori di piante, tra cui rosmarino, mojito, pancake, è l’oggetto di uno studio riportato in un giornale Nature Communications. I dispositivi possono generare rapidamente e accuratamente odori di un luogo a distanza, connettendosi via wireless ai mondi VR per un’esperienza dell’utente immersiva e alquanto realistica. La ricerca futura potrebbe consentire agli utenti di rilevare gli odori, quando giocano ai videogiochi, vedono film 4D e o si trovano in ambienti didattici virtuali, come suggeriscono gli autori dello studio.

I pregressi sistemi di interfaccia uomo-macchina sono stati sviluppati in precedenza per la simulazione della visione, del suono e del tatto tramite l’interfaccia VR, ma consente di progettare un sistema olfattivo molto complesso. Con gli attuali dispositivi di interfaccia uomo-macchina è possibile simulare l’esperienza dell’olfatto anche se i dispositivi sono voluminosi, differente dall’uso dei flaconi di profumo liquido o dai visori VR rigidi cablati che ne limitano la praticità.

La realtà 4D e i nuovi generatori di odori

I generatori di odori sono facilmente indossabili, in quanto leggeri, flessibili, senza fili e che consente una vasta scelta di tipi di odori e di intensità di profumo programmabili devono ancora essere creati. Xinge Yu, Yuhang Li e i colleghi hanno progettato due formati indossabili dell’interfaccia olfatto wireless. Utilizzando generatori di odori in scala millimetrale, il primo formato è direttamente attaccato alla pelle sotto il naso con due opzioni odori, e il secondo è una maschera morbida in grado di generare nove odori diversi.

Gli autori dello studio hanno dimostrato una grande capacità di personalizzazione con una selezione di 30 diversi tipi di odori, tra cui ananas, zenzero, tè verde, caramello e caramelle. I piccoli generatori di odori contengono cera di paraffina profumata, che può essere riscaldata per rilasciare odori specifici rapidamente e accuratamente in un’area localizzata. Gli autori suggeriscono diverse applicazioni per la ricerca, come ad esempio la consegna di messaggi profumati come metodo di comunicazione alternativo, innescando ricordi emotivi e migliorando l’interazione degli utenti nei mondi VR.

