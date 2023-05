Record per sherpa nepalese, ha scalato l’Everest per la 26ª volta

MeteoWeb

Una guida sherpa ha scalato l’Everest oggi per la 26ª volta, eguagliando il record stabilito da un’altra guida nepalese per il maggior numero di ascese della vetta più alta del mondo. Pasang Dawa Sherpa ha raggiunto la vetta domenica mattina ora locale insieme a uno scalatore ungherese, secondo l’organizzatore della spedizione Imagine Nepal Treks. Il primo gruppo di alpinisti della stagione ha raggiunto la vetta questo fine settimana mentre Sherpa crea percorsi per le centinaia di alpinisti che tenteranno di scalare la vetta nelle prossime settimane.

Da quando ha ottenuto il suo primo successo di scalata della vetta nel 1998, Dawa ha compiuto questo viaggio quasi ogni anno. L’esperta guida alpina Kami Rita deteneva in precedenza il record assoluto per il maggior numero di scalate dell’Everest dopo il suo 26° successo lo scorso anno.

Gli alpinisti generalmente raggiungono il campo base della montagna ad aprile e trascorrono settimane ad acclimatarsi all’alta quota, al terreno accidentato e all’aria rarefatta prima di risalire le pendici della montagna. Tentano la vetta di solito entro la prima o la seconda settimana di maggio. Con l’apertura della via verso la vetta, nelle prossime due settimane è previsto un affollamento, poiché le autorità nepalesi hanno rilasciato quasi 470 permessi per l’Everest durante la popolare stagione primaverile dell’arrampicata.

Quest’anno ricorre anche il 70° anniversario della prima ascensione del Monte Everest nel 1953 da parte del neozelandese Edmund Hillary e della sua guida sherpa Tenzing Norgay.