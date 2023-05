Rischio sismico e prevenzione grazie alle moderne tecnologie: relazione online dell’ing. Martelli

MeteoWeb

Alle ore 19 di oggi, giovedì 4 maggio, l’ingegnere Alessandro Martelli, già direttore ENEA e Presidente della Commissione Ambiente del Rotary Club Bologna Est, terra una relazione online, aperta a tutti, dal titolo “Rischio sismico e prevenzione grazie alle moderne tecnologie“. “Non mi stancherò mai di utilizzare tutte le occasioni che mi si presentano per pretendere (non semplicemente chiedere!) che, anche in Italia, siano urgentemente adottate corrette politiche di prevenzione del rischio sismico (grazie ad un’ampia utilizzazione delle moderne tecnologie da tempo disponibili) e degli altri rischi naturali. Lo faccio per i nostri figli e nipoti. Chissà se è vero che “repetita iuvant”? In ogni caso, stasera, 4 maggio, alle ore 19:00, tenterò di nuovo”, commenta Martelli a proposito dell’evento di questa sera.

Anche chi non è socio del Club potrà partecipare alla relazione online. Il link per partecipare è: https://lnkd.in/dRJDuF5f ID – riunione: 869 5327 3264; Passcode: 523928.