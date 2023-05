Roma, blitz Ultima Generazione, dieci denunciati e due fogli di via

MeteoWeb

Degli undici attivisti di Ultima generazione, che questa mattina si sono resi protagonisti di in blitz davanti al Senato, dieci sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia Roma Centro per imbrattamento e uno, che aveva girato solo il video dell’azione, è stato identificato. Sette sono inoltre stati denunciati anche per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Dei tre restanti uno di è di Roma mentre per gli altri due i carabinieri hanno proposto il foglio di via obbligatorio che è stato poi emesso dal questore e notificato ai due attivisti dagli stessi militari.