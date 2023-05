Roseto Capo Spulico, la città delle rose ottiene la sua settima Bandiera Blu consecutiva

MeteoWeb

Anche quest’anno sul lungomare di Roseto Capo Spulico (Cosenza) sventolerà la Bandiera Blu, una “piacevole abitudine” che riempie di orgoglio e che premia l’enorme lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia, dall’Assessorato all’Ambiente coordinato dalla Consigliera Lucia Musumeci, con il supporto degli Uffici, delle Associazioni e degli operatori, e di tutti i Cittadini residenti e temporanei, nella tutela ambientale e nella preservazione del nostro mare, puntando ad innalzare costantemente gli standard qualitativi dell’offerta turistica del nostro territorio.

Roseto Capo Spulico si riconferma tra le 226 località italiane che possono vantare questo ambito riconoscimento, e tra le poche realtà che possono fregiarsi anche delle Bandiere Eco-School e Spighe Verdi, sintomo di una grande attenzione rivolta all’educazione ambientale e alla tutela del territorio.

Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute.

Oltre a questo importante parametro, Roseto Capo Spulico ha risposto positivamente ai 32 rigidi criteri imposti dalla Fee per l’ottenimento della Bandiera Blu, tra cui l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Non bisogna inoltre dimenticare l’azione di sensibilizzazione intrapresa affinché i Comuni portino avanti un processo di certificazione delle loro attività istituzionali e delle strutture turistiche che insistono sul loro territorio.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi questa mattina a Roma presso la sede del CNR, alla quale è intervenuta il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Sindaco Mazzia e la Delegata all’Ambeinte Lucia Musumeci hanno ritirato l’ambito vessillo, che sarà accolto e celebrato come di consueto con l’intera Comunità Rosetana e con tutti i protagonisti di questo importante traguardo.

“Siamo particolarmente felici – ha affermato il Sindaco Mazzia – di essere tra i 19 comuni della Calabria a rappresentare le eccellenze balneari della nostra regione e di vedere le coste della Magna Grecia, dalla Calabria alla Puglia colorarsi sempre più di Blu. Facciamo i nostri auguri al Comune di Rocca Imperiale, che torna a far parte della grande famiglia dei Comuni Bandiera Blu e alla Città di Catanzaro, new entry per la Calabria, e auguriamo loro un proficuo percorso per questa stagione estiva”.