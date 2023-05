Russia, attacco al Cremlino con due droni: Putin è salvo | VIDEO

MeteoWeb

Due droni hanno cercato la notte scorsa di attaccare il Cremlino, nel cuore di Mosca. L’attacco sventato la notte scorsa sul Cremlino con due droni è stato un attentato terroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir Putin, che è rimasto illeso. Lo afferma il servizio stampa del Cremlino citato dall’agenzia Ria Novosti, aggiungendo che Mosca adotterà misure di ritorsione contro Kiev. I due droni con i quali la notte scorsa è stato tentato un attacco al Cremlino sono stati distrutti dai sistemi elettronici di difesa aerea, ma alcuni frammenti sono caduti all’interno del territorio del complesso presidenziale, senza provocare feriti. Lo ha detto il servizio stampa presidenziale citato dall’agenzia Ria Novosti.

Il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla capitale dopo che due droni sono stati abbattuti mentre cercavano di colpire la residenza del presidente Vladimir Putin nel Cremlino. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Si terrà come previsto la parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa per l’anniversario della vittoria sul nazismo, nonostante un attacco con due droni avvenuto la scorsa notte sul Cremlino. Lo annuncia il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Commento da parte di WarMonitor, canale telegram ucraino (da non confondere con quello twitter): “Potrebbe essere una messinscena, perché un drone resistente all’EW nel centro di Mosca è quasi un miracolo. Potrebbe trattarsi di un drone associato all’Ucraina, che l’UST non ha notato. In questo caso, per Mosca si prospettano tempi interessanti“.

Mosca, nel video il momento dell'esplosione del drone sul Cremlino