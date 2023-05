Sale a 29 morti il bilancio per il ciclone Mocha in Birmania

MeteoWeb

E’ salito a 29 morti il bilancio del passaggio in Birmania ciclone Mocha, che ieri ha attraversato il Golfo del Bengala. I decessi si sono registrati in particolare intorno alla grande città portuale di Sittwe con la quale le comunicazioni rimangono difficili. Con venti che hanno soffiato fino a 195 km/h, la più grande tempesta in più di un decennio nella regione ha colpito ieri tra Sittwe, la capitale dello stato di Rakhine, e Cox’s Bazar nel vicino Bangladesh. Il ciclone ha causato danni materiali nei campi profughi dove vivono quasi un milione di Rohingya in Bangladesh.