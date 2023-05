Oceano Indiano: l’origine della salinità delle acque dall’ultima deglaciazione

MeteoWeb

In un articolo pubblicato recentemente su Nature si evince come l’Oceano Indiano è una fonte di sale eccezionale, possiede uno strato superficiale ad alta salinità, raggiungendo i 37ppm a causa degli alti tassi di evaporazione. A causa del drenaggio di acqua dolce dai fiumi, la salinità dello strato superficiale del Golfo del Bengala è significativamente ridotta, meno di 32 ppm. Tuttavia, si conosce poco della variabilità del contenuto di sale dell’Oceano Indiano e le Acque dell’Agulhas nell’ultima deglaciazione e come questo possa influenzare la circolazione.

In questo studio gli esperti hanno mostrato che il sale degli strati superficiali dell’Oceano Indiano sono cambiati notevolmente nel corso del tempo, a seconda della dinamica idrologica marina. La salinità superficiale dell’Oceano Indiano è aumentata durante l’ultimo periodo glaciale. Gli autori dello studio hanno verificato come questo sia dovuto alla rapida esposizione terrestre nell’arcipelago indonesiano

a causa dell’abbassamento del livello del mare nel periodo glaciale, e ha un legame meccanicistico del fenomeno di Throughfow indonesiano relativamente recente che ha caratterizzato l’Oceano Indiano.

L’origine della salinità dell’Oceano Indiano

In idrologia, il fenomeno di throughflow è un sottotipo del fenomeno della percolazione. Si tratta del flusso laterale insaturo di acqua nelle profondità sottomarine del suolo, che si realizza sotto forma di un’unità geologica altamente permeabile sovrastante una meno permeabile. L’acqua ritorna così alla superficie, come flusso di ritorno, prima o dopo l’ingresso in un flusso o in una falda. Una volta che l’acqua si infiltra nel suolo, è ancora influenzata dalla gravità e si infiltra nella falda freatica o se la permeabilità varia lateralmente si sposta verso valle. Questo tipo di flusso di solito si verifica durante i picchi di eventi idrologici (come le precipitazioni elevate).

La distribuzione della salinità superficiale nel moderno Oceano Indiano differisce dai modelli di distribuzione visti negli oceani Atlantico e Pacifico a latitudini comparabili. L’Oceano Atlantico tropicale e subtropicale Atlantico e le acque di superficie del Pacifico sono caratterizzate per un maggiore calore e salinità. Ciò è dovuto al loro ricircolo in giri subtropicali soleggiati che hanno un’elevata evaporazione netta.

L’Oceano Indiano si trova in gran parte nelle aree tropicali e subtropicali; tuttavia, le condizioni di superficie dell‘Oceano Indiano sono notevolmente più fresche di latitudini comparabili nell’Atlantico e Pacifico. Ciò è dovuto all’afflusso di origine monsonica e pacifica per ciò che concerne le acque superficiali a bassa salinità e acque dei flussi indonesiani (ITF) (Fig. 1). Si registra poi un aumento di salinità dell’acqua superficiale all’interno dell’Oceano indiano subtropicale occidentale, ma il sale viene poi parzialmente ridotto a causa dell’evaporazione.