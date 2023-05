Salmoni dell’Oceano Pacifico: i cambiamenti climatici e le ripercussioni sulla produttività marina

MeteoWeb

Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature sottolinea come il cambiamento climatico globale sta spostando i tempi degli eventi del ciclo di vita, a volte causando disallineamenti fenologici tra predatori e prede. I cambiamenti fenologici e i successivi disallineamenti possono essere coerenti tra le popolazioni, o possono variare in modo imprevedibile tra i branchi di pesci all’interno della stessa specie.

Per il salmone anadromo del Pacifico (Oncorhynchus spp.), i soggetti giovani delle popolazioni adattate localmente migrano ogni anno da diversi habitat di acqua dolce verso l’Oceano Pacifico. Sia i tempi della migrazione in acqua dolce che l’arrivo nell’oceano, rispetto alle prede del mare aperto (corrispondenza fenologica/disallineamento), possono controllare la sopravvivenza marina e le dinamiche della popolazione.

Il comportamento dei salmoni del Pacifico

Gli esperti hanno esaminato, in particolare, il cambiamento fenologico di 66 popolazioni in sei specie anadrome di salmone del Pacifico in tutto il loro areale nel Nord America occidentale con la serie temporale più lunga che va dal 1951 al 2019. Le diverse specie di salmone hanno diversi tassi di cambiamento fenologico ma c’è una sostanziale variazione all’interno delle specie che non è correlata con il cambiamento delle condizioni ambientali o dei modelli geografici. Inoltre, i fenomeni di emigrazione non hanno seguito i cambiamenti nei tempi della produttività primaria marina, aumentando potenzialmente la frequenza di futuri disallineamenti fenologici.

Uno studio rivela che gli impatti del cambiamento climatico si stanno manifestando in modo diverso all’interno delle popolazioni dei pesci migratori economicamente e culturalmente importanti.

La diversità intraspecifica nei branchi di salmone

La fenologia dell’esodo giovanile del salmone rispetto alla preda oceano può determinare la crescita e la sopravvivenza nel primo periodo marino, e il declino della sopravvivenza marina sono stati implicati in crolli di molte popolazioni.

Mentre la diversità di risposta a livello di popolazione di fronte al cambiamento globale potrebbe aumentare la resilienza delle specie, con alcuni cambiamenti imprevedibili che potrebbero complicare ampie valutazioni di vulnerabilità climatica e una prescrittiva gestione delle popolazioni.