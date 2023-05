Samantha Cristoforetti agli studenti: “Sognate in grande”

MeteoWeb

“La mia prima missione si chiamava “Futura”: la scuola per l’Italia di domani vi aiuterà a costruire le competenze con le quali conseguire le vostre aspirazioni, le vostre ambizioni. Mi auguro che la scuola del futuro vi aiuti a costruire competenze tecniche ma anche trasversali e forti competenze nelle materie Stem, così strategiche, ma anche relazionali e di lavoro di squadra. Forti di questo sarete in grado di costruire il futuro: sognate in grande, abbiate grandi sogni, sono proprio i sogni grandi che nel quotidiano danno quella motivazione a dare il massimo e nel dubbio di scegliere la strada più difficile, che permette di crescere, farsi le ossa e rendersi consapevoli delle proprie debolezze sulle quali lavorare.”

“Spero che tanti si uniranno a noi nella comunità dello spazio per costruire lo spazio dell’Italia dell’Europa, aiutandoci a dare quei servizi sui quali ormai tutti facciamo affidamento”. Così Samantha Cristoforetti in un video proiettato alle celebrazioni della Giornata dell’Europa 2023, un evento al ministero dell’Istruzione che vede la partecipazione di 80 tra studenti e docenti in arrivo da tutta Italia, protagonisti di un laboratorio di tre giorni.