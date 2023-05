San Marino nella morsa del maltempo: allagamenti diffusi, crollata la scala Malagola | VIDEO

MeteoWeb

San Marino nella morsa del maltempo: dalle prime ore del mattino la pioggia si è abbattuta sul Titano con fasi di maggiore e minore intensità, determinando diffusi allagamenti. Come riportato da San Marino RTV, il servizio di funivia è stato sospeso, inoltre si sono registrate le prime esondazioni dei torrenti, a cominciare dall’Ausa. Segnalate anche diverse frane: è crollata la scala Malagola, sotto lo Stradone.

