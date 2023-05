Santanchè: “Possibile che nessuno faccia un glamping sull’Etna?”

MeteoWeb

“Oggi la tendenza è sul glamping, l’evoluzione del campeggio di altissimo lusso. Mi sono chiesta: ‘Ma sull’Etna, dove c’è una natura meravigliosa, è possibile che un imprenditore italiano non vada lì a fare un glamping e a studiare come portare turisti da tutto il mondo su un vulcano vivo?’ Io lo aiuterei in ogni modo. Quante straordinarie opportunità avremmo se ci fosse qualcuno che ci crede e sapesse anche un po’ sognare”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Meet Forum di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), evento dedicato al turismo sostenibile.