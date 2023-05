Saragozza, Spagna: un caccia F-18 si schianta contro una base aerea

MeteoWeb

Intorno a mezzogiorno di oggi un caccia F-18 del XV stormo dell’aeronautica miliare spagnola è avvenuto questa mattina alla base aerea di Saragozza durante una manovra di atterraggio di emergenza su una sezione non occupata del campo di addestramento; il velivolo si è schiantato producendo una vasta esplosione ripresa da un video. Il pilota è riuscito a espellersi ed è vivo, ma ha riportato varie ferite. È impressionante il numero di incidenti che gli aerei della NATO stanno subendo ultimamente.

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press“, il pilota è riuscito a eiettarsi prima dell’impatto. L’uomo è stato trasportato in ospedale e “la sua vita non è in pericolo“, ha riferito l’Aeronautica militare di Madrid.