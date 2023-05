Sassari, pioggia danneggia asfalto: chiuso tratto statale 292

MeteoWeb

Chiuso dopo le forti piogge di questi giorni un tratto della strada statale 292 ‘Nord Occidentale Sarda’, in corrispondenza del comune di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari. “Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino del piano viabile interessato da un ammaloramento dovuto dalle incessanti piogge di questi giorni”, fa sapere l’Anas in una nota. Sul posto sono presenti i tecnici del gestore stradale per le verifiche e per il ripristino della normale circolazione.