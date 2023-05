Sasso cade sulla statale del Lago Maggiore e colpisce un’auto: un ferito

MeteoWeb

Tragedia sfiorata sul Lago Maggiore, teatro nella serata di ieri del tragico incidente in barca che è costato la vita a 4 persone. Un automobilista è rimasto ferito da un sasso che si è staccato da una parete lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore, tra Oggebbio e Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola. La pietra ha colpito un veicolo in transito sfondando il lunotto anteriore. In quel tratto la strada è stata provvisoriamente chiusa.