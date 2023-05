Spazio: il satellite Kompsat-6 sarà portato in orbita dal lanciatore europeo Vega C

MeteoWeb

Arianespace ha annunciato la firma di un contratto per il lancio del satellite di osservazione della Terra Kompsat-6 che sarà portato in orbita dal vettore leggero europeo Vega C. Il veicolo sarà lanciato dallo spazioporto europeo, nella Guyana francese, a dicembre 2024.

Kompsat-6 è il 2° satellite per imaging SAR (Synthetic Aperture Radar) sviluppato dal Korea Aerospace Research Institute (KARI). Sostituirà il suo predecessore, Kompsat-5, implementando prestazioni radar di imaging migliorate. Questo satellite per l’osservazione della Terra trasporterà due payload, lo strumento SAR (X-Band Synthetic Aperture Radar) e l’S-AIS (Satellite-Automatic Identification System). Il carico utile SAR è un imager ad alta risoluzione, che ha applicazioni nella mappatura, nel GIS, nel monitoraggio dell’ambiente e dei disastri, nonché nella gestione degli oceani e del territorio. Il payload S-AIS è un sistema wireless marittimo utilizzato per identificare posizione, direzione, destinazione e carico di navi più grandi con lo scopo principale di prevenire le collisioni e con applicazioni aggiuntive nella gestione del traffico marittimo.