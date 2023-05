Saturno strappa il titolo a Giove e torna “re delle lune”, scoperti 62 nuovi satelliti

MeteoWeb

Gli astronomi hanno scoperto 62 nuove lune in orbita attorno a Saturno, il “Signore degli Anelli“: ciò porta il numero totale di satelliti del pianeta a oltre 100 e significa anche che il gigante gassoso rivendica la corona di “re delle lune” del Sistema Solare, sottraendola a Giove. Prima di questa scoperta, Saturno aveva 83 lune riconosciute dall’Unione Astronomica Internazionale, quindi il numero totale sale ora a 145. La scoperta segna un’altra pietra miliare per Saturno, che diventa il primo mondo nel cosmo a vantare più di 100 lune.

Il nuovo studio

Le nuove lune sono state scoperte da un team guidato da Edward Ashton, dell’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, che ha utilizzato una tecnica chiamata “shift and stack” per trovare queste lune più piccole e più deboli attorno a Saturno. La tecnica utilizza una serie di immagini che si spostano alla stessa velocità con cui una luna si muove nel cielo per migliorare il segnale di quel satellite. Le lune troppo deboli per essere viste in singole immagini possono rivelarsi nella risultante “immagine sovrapposta“. Gli astronomi hanno utilizzato questo metodo per cercare le lune attorno ai giganti di ghiaccio Nettuno e Urano, ma questa è la prima volta che viene applicato al secondo pianeta più grande del Sistema Solare.

I dati utilizzati dal team sono stati raccolti tra il 2019 e il 2021 in intervalli di 3 ore dal Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) in cima a Maunakea alle Hawaii. Ciò ha permesso agli astronomi di rilevare lune attorno a Saturno di appena 2,5 km di diametro. Sebbene alcune delle lune fossero state individuate già nel 2019, non è sufficiente avvistare un oggetto vicino a un pianeta per confermare che si tratta di una luna e non di un asteroide che effettua un breve passaggio ravvicinato verso quel pianeta. Per fare diventare questi oggetti “lune confermate” di Saturno, gli astronomi hanno dovuto seguirle per diversi anni per assicurarsi che ciascuno di esse stesse effettivamente orbitando attorno al gigante gassoso.

Eseguendo un meticoloso processo di abbinamento di oggetti rilevati in notti diverse nel corso di 24 mesi, il team ha rintracciato 63 oggetti che hanno finito per diventare “lune confermate”. Uno di questi satelliti è stato rivelato nel 2021, con le restanti 62 lune annunciate gradualmente nelle ultime settimane.

Le lune irregolari di Saturno, una storia violenta

Le nuove lune di Saturno scoperte sono classificate come “lune irregolari“. Questo termine si riferisce a oggetti che si ritiene siano stati catturati dall’influenza gravitazionale di un pianeta e che finiscano per orbitare attorno ad esso su traiettorie larghe, appiattite o “ellittiche” che sono più inclinate rispetto alle orbite delle lune “normali”.

Saturno ora ha 121 lune irregolari conosciute insieme alle sue 24 lune regolari. Le lune irregolari come quelle appena confermate tendono ad accumularsi in raggruppamenti a seconda dell’inclinazione delle loro orbite. Il sistema di Saturno attualmente ospita 3 di questi raggruppamenti: il Gruppo Inuit, il Gruppo Gallico e il Gruppo Nordico (prendono i loro nomi da diverse mitologie). Tutte le nuove lune di Saturno rientrano in uno di questi 3 raggruppamenti attualmente esistenti. Tre delle lune nuove appartengono al Gruppo Inuit, ma la maggior parte rientra nel Gruppo Nordico.

Si ritiene che le lune di questi 3 gruppi siano state create quando quelle più grandi attorno a Saturno originariamente catturate dal gigante gassoso si sono schiantate le une con le altre e si sono frammentate. Indagare sulle orbite delle lune irregolari di Saturno potrebbe aiutare gli astronomi a comprendere meglio la storia di tali collisioni nel sistema dei giganti gassosi.

Il team che ha effettuato la nuova scoperta ritiene che il gran numero di minuscole lune in un’orbita retrograda attorno a Saturno (cioè in direzione opposta all’orbita del pianeta) sia la prova di una collisione tra lune irregolari attorno al gigante gassoso risalente a 100 milioni di anni fa. Si ritiene che questa collisione abbia creato le lune del Gruppo Nordico.

Giove e Saturno

In riferimento al numero di lune, Giove ha scavalcato Saturno nel febbraio 2023, quando ne sono state trovate 12 attorno al pianeta più grande del Sistema Solare, portando il numero totale di lune gioviane conosciute a 92. Il titolo, però, non è scolpito nella pietra: potrebbe passare di nuovo da un pianeta all’altro man mano che le tecniche per scoprire le lune continuano a migliorare.