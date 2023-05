Scattata la più bella fotografia di sempre della Stazione Spaziale Internazionale

MeteoWeb

Andrew James McCarthy, fotografo statunitense particolarmente specializzato in fotografie spaziali, ha pubblicato ieri quella che a nostro avviso è senza alcuna ombra di dubbio la più bella fotografia di sempre della Stazione Spaziale Internazionale. McCarthy, infatti, ha immortalato la Stazione Spaziale in pieno giorno mentre transitava tra la Terra e la Luna in fase crescente. “E’ stato uno degli scatti più difficili che io abbia mai tentato“, ha spiegato sulle sue pagine social dove le foto hanno collezionato numeri da record.

Su twitter, dove McCarthy ha oltre 230 mila follower, la fotografia ha raggiunto oltre 3 milioni e 100 mila visualizzazioni, 30.500 like (tra cui quello di Elon Musk) e 3.500 retweet in appena 22 ore. Su instagram, dove il fotografo ha oltre 600 mila follower, la fotografia ha collezionato oltre 22.700 likes.

La fotografia è stata realizzata usando due telescopi in tandem, “e questo è lo scatto di transito più dettagliato che io abbia mai realizzato della Stazione Spaziale Internazionale“. “Lo scatto intero – ha aggiunto l’autore – fa sembrare che la ISS stia orbitando attorno alla luna, facendomi desiderare il futuro quando il Lunar Gateway sarà un dispositivo abitato dagli astronauti in orbita lunare. Con questo in mente, ho intitolato questo pezzo New Frontiers“. La fotografia è anche disponibile come stampa in edizione limitata.