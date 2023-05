Schillaci: “L’emergenza Covid è finita, ma se torna siamo pronti”

MeteoWeb

L’emergenza Covid-19 come ha sancito l’Oms è finita. “Da quando sono diventato ministro io ho sempre dato dei numeri tranquillizzanti, i numeri diffusi dall’Iss, dal periodo in cui sono entrato in carica, sono sempre stati tranquillizzanti”. Così il ministro della salute Orazio Schillaci parlando con i giornalisti a Siena a margine di un incontro con gli operatori della sanità.

“Ricordatevi – ha aggiunto – che l’aspetto più importante è stata la pressione che c’era sugli ospedali, in termini di ricovero sia nei reparti ospedalieri che nelle terapie intensive, da molti mesi qui abbiamo numeri assolutamente in calo e posso dire che siamo tranquilli. Questo però – ha concluso – non toglie che l’attenzione nostra e della comunità internazionale è alta e, nella malaugurata ipotesi che si dovesse ripresentare un’evenienza del genere, noi siamo pronti ad affrontarla”.

“Abbiamo anche imparato che il medico e’ un alleato in tutto il percorso di vita”, ma “soprattutto dobbiamo investire in prevenzione che costa meno della cura e su questo ci stiamo attivando”, ha aggiunto.