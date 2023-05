Spettacolo in Giappone, scie infuocate solcano il cielo | VIDEO

MeteoWeb

Scie di luce infuocate che hanno illuminato il cielo notturno sopra il Giappone meridionale potrebbero essere state causate da detriti spaziali di un razzo lanciato dalla Cina: lo hanno riferito oggi funzionari giapponesi. Le immagini hanno invaso i social mercoledì sera ora locale, accompagnate da diverse ipotesi sulla natura del fenomeno.

La sede di Ishigaki dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) ad Okinawa ha dichiarato di avere osservato le strisce luminose alle 20:33 di mercoledì (13:33 ora italiana), ha spiegato un funzionario all’AFP. “Date le informazioni pubblicamente disponibili, pensiamo che gli oggetti caduti non siano bolidi, meteore, ma detriti di un razzo,” ha spiegato un funzionario del NAOJ. “La bassa velocità e il modo in cui le luci si muovevano – strisce di luci in parallelo – apparivano esattamente come l’ingresso atmosferico di detriti da un razzo,” ha spiegato l’esperto. “È possibile che si sia trattato di detriti di un razzo lanciato dalla Cina a novembre“. “Ci sono informazioni secondo cui una parte del razzo avrebbe dovuto rientrare nell’atmosfera” in questo periodo, ha sottolineato lo scienziato. E’ inoltre probabile che i detriti siano caduti nell’oceano e non abbiano rappresentato alcun pericolo, ha aggiunto, citando le previsioni sulla rotta che avrebbe preso.