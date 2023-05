Scienza, sport e società: British Cycling vieta ai transgender di competere nelle categorie femminili

MeteoWeb

Nel contesto di una politica sportiva “basata sulla correttezza“, gli atleti si sfideranno in una “categoria aperta” con gli uomini. La categoria femminile sarà “per coloro il cui sesso che è stato assegnato femminile alla nascita“. I cambiamenti impediranno al pilota Emily Bridges – ciclista transgender con il più alto profilo nel suo genere – di far parte potenzialmente della squadra femminile britannica. L’anno scorso è stata fermata dalla sua prima gara femminile d’élite dalla UCI – federazione mondiale di ciclismo – nonostante soddisfare le regole al momento.

Bridges ha reagito all’annuncio con una dichiarazione sui social media, definendo il cambiamento un “atto violento” da parte di una “organizzazione fallita” che sta “controllando” la conversazione sull’inclusione transgender. Ha aggiunto che la scena delle corse stava soccombendo sotto i tempi che raggiungeva e che il British Cycling era da tempo impegnata in una battaglia culturale per l’inclusione nello sport.

Il dibattito tra scienza, sport e società nel contesto della correttezza sportiva

La politica di British Cycling aveva permesso alle donne transgender di partecipare a eventi femminili d’élite nel caso in cui le loro caratteristiche non andassero a lettere delle caratteristiche previste dal regolamento, come i livelli di testosterone. Ma in questo momento si è aperto un dibattito sull’equilibrio tra inclusione e equità, e i suoi regolamenti sono stati sospesi in mezzo a crescenti controversie sulle differenze oggettive, dal punto di vista fisico che non permetterebbero di confrontarsi nella stessa gara donne e transgender, per “correttezza sportiva”,

“Gli studi di ricerca indicano che, anche con la soppressione del testosterone, le donne transgender che transitano dopo la pubertà mantengono un vantaggio di prestazioni“, lo ha dichiarato British Cycling. “Il nostro obiettivo nella creazione delle nostre politiche è sempre stato quello di promuovere e promuovere l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione, dando al contempo priorità all’equità della concorrenza”.

Le motivazione della decisione del British Cycling

“Riconosciamo l’impatto che la sospensione della nostra politica ha avuto sulle persone trans e non-binary, e ci dispiace per l’incertezza e il turbamento che molti hanno sentito durante questo periodo.” Le donne transgender potranno partecipare senza restrizioni al ciclismo ricreativo e comunitario non competitivo. Le nuove politiche saranno attuate entro la fine dell’anno.

Va considerato che Emily Bridges ha recentemente stabilito un record nazionale maschile junior di oltre 25 miglia ed è stato selezionato per unirsi all’accademia senior di British Cycling nel 2019. Dopo essere diventata una concorrente molto promettente negli eventi maschili junior, Bridges nel 2020 ha avviato la terapia ormonale come parte del suo trattamento di disforia di genere.

La regolamentazione sui livelli di testosterone

In seguito è diventata idonea a competere in eventi femminili d’elite in base ai regolamenti transgender di British Cycling, che richiedevano ai piloti di avere livelli di testosterone inferiori a 5 nanomoli per litro per un periodo di 12 mesi prima della competizione. Ma alcuni giorni prima del 2022 la National Omnium Championships, l’UCI ha deciso che la partecipazione alle gare di ciclismo poteva essere consentita solo una volta che venisse confermata la sua idoneità a correre in competizioni internazionali. Sono così fallite le sue speranze di competere per il Galles nei Giochi del Commonwealth.

Un gruppo di ciclisti del gruppo ha chiesto all’UCI di “revocare” le sue regole sulla partecipazione transgender, sostenendo che le atlete nel Regno Unito erano “disposte a boicottare” gli eventi per le loro “preoccupazioni sulla correttezza nel loro sport“. Bridges ha sostenuto che si sentiva “molestata e demonizzata” e sentiva che ci fosse “poca chiarezza” sulla sua idoneità. Ha aggiunto che “non ha alcun vantaggio” rispetto ai suoi concorrenti, e potrebbe dimostrarlo con i dati. Mentre il British Cycling ha sospeso la sua regolamentazione, l’UCI ha rafforzato i suoi regolamenti, raddoppiando il periodo di qualificazione a due anni e abbassando la soglia di testosterone richiesta per le donne transgender a 2,5 nmol/ L.

La ricerca e il dibattito politico

Ma questo mese, dopo che Austin Killips è diventata la prima donna transgender a vincere una gara a tappe femminile UCI al Tour of the Gila, è stata riaperta il dibattito sulla questione per risponde alle “voci delle atlete e alle loro preoccupazioni per un campo di gioco che sia uguale per tutti i concorrenti”.

Nel Podcast The Sports Desk: l’enigma transgender dello sport, Bridges ha criticato lo stato del ciclismo britannico e il suo trattamento dei concorrenti transgender. “Il ciclismo è ancora uno degli sport più bianchi e dritti là fuori e non te ne potrebbe importare di meno“, ha detto. “Sarei d’accordo che ci fosse un dibattito politico sfumato e si continuassero a condurre delle ricerche al riguardo. Cosa che non è successa“. La Bridge ha aggiunto: “La ricerca non viene vista in modo critico, e non si da la giusta rilevanza riguardanti i dati per sport specifici nel dibattito sulla questione”.

I limiti dell’inclusività nello sport

“Ho dato il mio corpo alla scienza negli ultimi due anni, e questi dati saranno presto disponibili. Ci sono dati reali e rilevanti in arrivo presto e bisogna fare le opportune valutazioni.” Bridges ha affermato che la discussione del dibattito è “intrinsecamente politica” e “incorniciata dai media che sono guidati dall’odio“, e aggiungendo che è “terrorizzata di esistere“. Ha aggiunto: “So che un sacco di gente penserà che sono drammatico, o sto esagerando di quanto la situazione mi spaventi.” “Non so nemmeno se voglio più correre con la mia bici… ma non hai il diritto di dirmi quando ho finito.”

“Riconosciamo la scarsità di ricerca in questo momento, ma possiamo solo guardare a ciò che è disponibile per le nostre valutazioni“, ha dichiarato Jon Dutton, amministratore delegato del British Cycling. “Sono fiducioso che abbiamo sviluppato politiche che salvaguardino l’equità della competizione ciclistica, garantendo a tutti i piloti la possibilità di partecipare. Siamo sempre stati molto chiari che questa è una sfida molto più grande di uno sport. Rimaniamo impegnati ad ascoltare le nostre comunità, a monitorare i cambiamenti nel panorama scientifico e politico, per garantire che lo sport sia inclusivo per tutti.” A marzo, l’UK Athletics ha anche vietato alle donne transgender di competere nella categoria femminile nelle sue competizioni ed eventi. Ci sono state mosse simili nel nuoto, nel triathlon e nel rugby.