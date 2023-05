L’incredibile celebrazione dello scudetto del Napoli: aereo disegna il logo sul Golfo

MeteoWeb

Napoli è ancora in festa per lo scudetto raggiunto dopo un digiuno che durava da 33 anni. La città è vestita d’azzurro da ormai molte settimane, i fuochi d’artificio hanno colorato il cielo come fosse Capodanno (o anche di pù) e le celebrazioni sembrano non avere fine. Ma ce n’è una che spicca sopra tutte le altre: il logo della squadra disegnato sul Golfo di Napoli. È quanto testimonia Flight Radar, sito noto per informare sulle rotte dei voli, mostrando la rotta tracciata da un aereo: l’effetto visivo è davvero spettacolare.

Un velivolo è partito da Caserta e ha sorvolato il Golfo di Napoli, tracciando esattamente il logo della squadra, con la “N” e il cerchio che lo caratterizza. Il volo è durato un’ora e 38 minuti e si è concluso di nuovo a Caserta. A questo tifoso, senza dubbio, il premio dell’originalità nelle celebrazioni di uno scudetto sentitissimo a Napoli.