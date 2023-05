Maltempo, allarme a Senigallia, “salite ai piani alti”: esonda il Sant’Angelo, Misa in piena | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“In via Rovereto è uscito il fosso Sant’Angelo. Il fiume Misa sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione“: è quanto ha reso noto il Comune di Senigallia. L’annunciata ondata di maltempo si è abbattuta sulle Marche colpendo in particolare il Centro/Nord della regione, con forte vento e piogge molto intense che hanno aumentato la portata di corsi d’acqua già carichi dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. Preoccupa la situazione anche nel resto del territorio regionale dove si stanno verificando allagamenti e frane.

A Pesaro chiuso per allagamenti il sottopasso di via Rossi e la strada di Fontesecco nel tratto da via In Sala a via Lago Maggiore. Chiuse al traffico anche Strada dell’Acquabona e strada Ponte valle a causa delle frane. Allagamenti anche in zona Baraccola ad Ancona e lungo la superstrada Valdichienti dove, tra l’altro, nelle prime ore della mattinata, verso Civitanova Marche, è crollata un grosso albero. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti e frane. Ad Ancona situazione critica anche in via Conca, via Primo Maggio e alla rotatoria di Collemarino. Chiuso per qualche ora anche il sottopasso di via Caduti del lavoro.

Maltempo, il Misa in piena a Senigallia

Maltempo, allagamenti a Senigallia

