Maltempo Emilia Romagna: serbatoio di GPL coinvolto in una frana a Predappio | VIDEO

Il comando dei Vigili del Fuoco di Forlì ha reso noto un complesso intervento compiuto nel pomeriggio di ieri in località Porcentico, frazione del comune di Predappio, interessata da un vasto movimento franoso con un fronte di circa 400 metri, rimessosi in moto a causa delle recenti forti piogge. Oltre a distruggere completamente una abitazione, il fronte franoso ha coinvolto anche un grosso serbatoio interrato di GPL di un’azienda agricola che, se sottoposto a forti pressioni e movimenti avrebbe potuto anche esplodere.

Per le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del serbatoio, scongiurando così una possibile fuoriuscita del gas e una sua eventuale esplosione, si è reso necessario l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Venezia, specializzato nel trattamento di GPL. Una volta momentaneamente stabilizzato il serbatoio è stata aperta la valvola di carico e scarico per poi provocare la combustione di tutto il gas sino al suo esaurimento.