L’acqua che unisce il Paese: al via la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione

Sfidano gli eventi meteo, gli appuntamenti del primo week-end della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa dall’ANBI e la cui 23ª edizione si articolerà lungo la Penisola, fino al prossimo 21 Maggio, attorno al tema “Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale”. “Quest’anno – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue (ANBI) – accanto alla tradizionale attenzione per il mondo delle scuole ed al cartellone di appuntamenti per avvicinare l’opinione pubblica alla quotidiana attività dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, abbiamo voluto inserire un elemento di riflessione sulla risorsa acqua e sulla sua importanza non solo come elemento vitale, ma come collante per le comunità”. “Il lockdown pandemico – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – ha confermato l’intuizione originaria della Settimana di fare delle vie d’acqua, l’asse innervante per un nuovo modello di sviluppo. Così come unisce, l’acqua però può dividere ed è per questo che occorre una gestione condivisa nel rispetto delle priorità di legge e di un assunto fondamentale: le risorse idriche sono un patrimonio comune”.

Già sede del Centenario della moderna Bonifica, è San Donà di Piave, nel veneziano, a dare il via al cartellone di appuntamenti lungo lo Stivale: l’inaugurazione avviene nel nome dell’arte con il concerto “L’acqua risuona nel canto” della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e la mostra dell’artista Giovanni Cesca all’interno di alcune idrovore nel Veneto Orientale.

Sabato 13 Maggio sono programmate molte manifestazioni sul territorio: dall’AperYoga in occasione dell’apertura straordinaria della Presa del Canale San Pietro a Vignola (Modena) alle visite guidate al Museo del Truciolo in un antico manufatto idraulico a Villarotta di Luzzara (Reggio Emilia); dalle gite in barca sul lago Superiore di Mantova alla passeggiata nell’oasi WWF di Macchiagrande a Fiumicino (Roma).

Domenica 14 Maggio, accanto alle visite guidate negli impianti idraulici, sarà la volta delle ciclopasseggiate alla scoperta del territorio (Canale Emiliano Romagnolo; Ecomuseo del Litorale Romano; Siccomario pavese, ecc.), ma anche dell’open day sulle dighe nelle Marche e del “plogging”, attività fisica con raccolta dei rifiuti abbandonati (sulla Diaccia Botrona nel grossetano, nella laguna di Venezia).

Singolare quanto accadrà a Tregozzano di Arezzo, dove avrà luogo la giornata ludico-esperienziale “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”, organizzata nella cornice del Contratto di Fiume Abbraccio d’Arno: un’avventurosa iniziativa, in cui i bambini (materne ed elementari) creeranno ed animeranno un vero e proprio villaggio sulle sponde del torrente Chiassa. Nell’impianto idrovoro di Stellata di Bondeno, nel ferrarese, si terrà, invece, uno “show cooking” dedicato ai panini gourmet.