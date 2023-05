Siccità, Coldiretti: “Anche quest’anno il Lago di Como non si può riempire”

MeteoWeb

“Anche quest’anno non è possibile riempire il bacino del Lario: nonostante le ultime precipitazioni, mancheranno comunque all’appello decine di milioni di metri cubi d’acqua a causa dei ritardi nei lavori per la realizzazione delle paratie del lungolago di Como”. Lo ha detto Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, sulla situazione del lago dopo le piogge. Con le precipitazioni delle scorse settimane, spiega la Coldiretti interprovinciale, il livello idrometrico del Lario è arrivato a 88 centimetri, con oltre il 75% di riempimento. Ma anche nel 2023 non si arriverà a raccogliere il cento per cento di una risorsa sempre più importante alla luce dei cambiamenti climatici che stanno portando a concentrare la pioggia in pochi periodi dell’anno e ad allungare invece le stagioni siccitose.

“Il limite di regolazione del lago -precisa il presidente ROTA- è di un metro e 30, ma da decenni questo livello è solo un miraggio visti i ritardi dei cantieri anti esondazioni di piazza Cavour a Como che impediscono il corretto riempimento all’ente regolatore. Se fosse stato possibile in queste settimane utilizzare appieno il lago, avremmo avuto a disposizione una maggiore scorta di risorsa idrica importantissima per l’agricoltura e la conseguente produzione delle nostre eccellenze agroalimentari, oltre che per gli ecosistemi e la protezione dei territori lungo l’Adda. E’ una situazione che coinvolge buona parte della pianura lombarda: oltre a Milanese e Lodigiano anche Bergamasca, Cremonese e una porzione di territorio pavese”.

Era il 1987 quando si cominciò a parlare di paratie per difendere Como dall’acqua alta, ricorda la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. I lavori iniziarono nel gennaio del 2008 e dopo un lungo stop sono ripresi solo nel 2020 sotto l’impulso di Regione Lombardia, che ne prevede la conclusione nel primo trimestre del 2024. “I ritardi -conclude Rota– sono costati parecchio all’agricoltura e anche quest’anno, nonostante le percentuali di riempimento del lago più alte rispetto al 2022, i campi dovranno rinunciare ancora a volumi consistenti di acqua in una delle aree più importanti per il Made in Italy agroalimentare. Per il 2024 il problema lungolago dovrà essere risolto definitivamente”.