Siccità: nelle dighe lucane c’è più acqua che nel 2022

“La Basilicata è l’unica regione d’Italia che nei propri bacini ha più acqua dell’anno scorso e al contempo provvede ai bisogni idrici di altre regioni“: è quanto ha affermato il presidente della Regione, Vito Bardi. “Non esiste un problema siccità in Basilicata, anzi, a differenza di tante altre regioni. Questo è un punto di forza della nostra regione e anche una buona notizia per gli imprenditori agricoli e per la filiera lucana“. “Dobbiamo difendere la nostra acqua, la risorsa più importante della Basilicata: come ho già detto, voglio dare benefici alle famiglie lucane e costruire un percorso per valorizzare la nostra risorsa idrica,” ha concluso Bardi.

Second quanto emerge dai dati aggiornati dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) che svolge le rilevazioni per l’Autorità di bacino, negli invasi lucani ad oggi ci sono circa 480 milioni di metri cubi di acqua, circa trenta in più rispetto allo stesso giorno del 2022. La maggiore capacità è nell’invaso di Montecotugno, a Senise, con 286.220.000 metri cubi di acqua, 18 milioni in più.