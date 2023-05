Siccità: il sud della Francia vieta la vendita di piscine

MeteoWeb

L’area dei Pirenei Orientali, nel sud della Francia, sta affrontando una crisi idrica particolarmente persistente e a partire dal prossimo 10 maggio saranno introdotte una serie di regole per affrontare la siccità. Una di queste è il divieto di vendita di piscine fuori terra. La decisione del governo francese è dovuta alla siccità che ha colpito la regione, in particolare l’area dei fiumi Têt e Agly. Il Ministro della transizione ecologica Christophe Béchu ha spiegato che, in questo modo, coloro che acquistano le piscine “non avranno la tentazione di riempirle anche quando non è permesso“. Le misure già introdotte includono il divieto di lavare le automobili e innaffiare i giardini.