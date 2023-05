Siccita’, Giani: ” Chiesti al Governo 802 mln per 255 interventi”

MeteoWeb

“Questa opportunita’ che ci viene offerta, se poi verra’ mantenuta sul piano dei finanziamenti concreti, di indicare progetti per creare invasi, laghi e laghetti e’ una buona opportunita’. Ci vogliono risorse, il piano che abbiamo presentato per 802 milioni di euro si articola in 255 luoghi: 218 avranno anche valenza di trattenimento d’acqua, e conseguentemente di utilizzazione poi per quello che sono gli acquedotti e le funzioni per i cittadini, sono la grande maggioranza, 37 invece sono quelli che hanno una funzione puramente agricola”. Cosi’ il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando il piano anti siccita’ inviato alla cabina di regia al Governo durante una conferenza stampa in Giunta.

“E’ evidente – sottolinea Giani – che 255 progetti su 273 Comuni significa che un po’ tutti i territori sono interessati da questi nostri progetti, e ringrazio l’assessore Monia Monni e il dirigente, Giovanni Massini, perche’ hanno fatto un grande lavoro di individuazione degli spazi che possono nell’arco di sei mesi diventare cantierabili. Quindi se arrivano questi 800 milioni che abbiamo richiesto sicuramente anche in Toscana ci sara’ un salto di qualità “.

Due dei progetti piu’ rilevanti, chiarisce il presidente della Regione, sono “quello sul torrente Ambra che puo’ trattenere fino a sei milioni di metri cubi d’acqua e tocca i comuni di Bucine (Arezzo) e Castelnuovo Berardenga (Siena)” e “quello di a San Pier del Monte che puo’ offrire fino a 17 milioni di metri cubi d’acqua. Era gia’ iniziata la costruzione di una diga, si fermo’ qualche decina di anni fa, possiamo con la progettazione in corso anche ripensare e rivedere quella prospettiva”.