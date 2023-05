Siccità in Catalogna: aumentano i comuni in situazione di allerta

MeteoWeb

Il governo regionale della Catalogna ha annunciato che le restrizioni legate all’uso dell’acqua saranno in vigore per un numero maggiore di comuni per combattere lo stato di grave siccità in corso. Come è stato spiegato in conferenza stampa, le località in questione passano da 224 a 495. Nei comuni interessati, sono applicate restrizioni per quanto riguarda usi agricoli, industriali e “ricreativi” dell’acqua, ad esempio per riempire piscine private. Si è, inoltre, stabilito un limite massimo consentito di consumo d’acqua per abitante pari a 230 litri al giorno.