Siccità in Iraq: al via una manifestazione per preservare le gondole tradizionali

MeteoWeb

I giovani iracheni guidano delle imbarcazioni tradizionali per la navigazione sul fiume Tigri a Baghdad, giovani iracheni guidano imbarcazioni tradizionali. In un Iraq colpito pesantemente dalla siccità, la manifestazione nasce dall’idea di un artista che vuole preservare queste gondole di palude, la cui tradizione risale ai Sumeri. L’obiettivo è salvaguardare “dall’estinzione un aspetto essenziale della nostra civiltà, che esiste da quattro o cinque millenni“, sostiene Rachad Salim, pittore e scultore 62enne, fondatore dell’ONG Safina Projects. La Meshhouf, una gondola allungata in legno con un’estremità affusolata, ha mantenuto la “stessa forma fin dai tempi dei Sumeri“, il prestigioso impero mesopotamico irrigato dai fiumi Tigri ed Eufrate nell’Iraq meridionale.

Nel 2018, Salim si è messo alla ricerca degli ultimi produttori di Meshuf. Li ha trovati a Huweir, una città del sud ai margini delle famose paludi irachene. Per salvare questa imbarcazione dall’oblio, minacciata fin dagli anni ’80 dalla proliferazione di barche a motore, fa ordini di Meshhouf, si unisce a club nautici o fonda squadre per insegnare ai giovani a maneggiarla. In un pomeriggio di primavera a Baghdad, alcuni di loro, ventenni, navigano su 18 barche, in occasione di uno spettacolo fluviale presentato durante un festival culturale.

La manifestazione in Iraq

Muniti di pagaia, a colpi di remo da sinistra a destra, lottano per mantenere la rotta. Alcuni dei partecipanti praticano il canottaggio solo da un mese, come Omar Youssef, 21 anni, che da cinque anni pratica windsurf e vela in solitaria. “Queste discipline dipendono dal vento, bisogna mantenere l’equilibrio con il proprio corpo“, spiega. Il suo nuovo sport, invece, fa lavorare “le spalle e le braccia“. Il Meshhouf fa parte della “storia e del patrimonio del Paese“, sottolinea. Finora sono stati fondati sette club a Baghdad, nella provincia centrale di Babilonia e nell’Iraq meridionale, con il finanziamento del Regno Unito e della Fondazione Aliph, l’Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitto.

L’iniziativa consente ai giovani “di comunicare con l’ambiente“, afferma Rachad Salim. In un Iraq colpito dai cambiamenti climatici e dalla siccità, egli deplora lo stato “terrificante” dei fiumi, in termini di “salinità dell’acqua e inquinamento“. Nipote del famoso scultore e pittore Jawad Salim, l’artista, nato da una famiglia iracheno-tedesca, è appassionato di arte vernacolare irachena. Nel 2013 ha partecipato a una spedizione di 1.200 km sul fiume Tigri, dal sud della Turchia all’estremo sud dell’Iraq, organizzata dall’ONG Nature Iraq, utilizzando imbarcazioni tradizionali.

Far rinascere la Guffa

Non è stata la sua prima avventura. Nel 1977 è stato il più giovane membro dell’equipaggio del Tigris, un’enorme nave di canne costruita dal norvegese Thor Heyerdahl, che ha percorso 6.800 chilometri in alto mare in 143 giorni. Dal sud dell’Iraq, passando per il Mar Arabico, il Pakistan e infine Gibuti, il viaggio aveva lo scopo di dimostrare che le antiche civiltà della Mesopotamia, dell’Egitto e della Valle dell’Indo erano in contatto via mare.

Come per il Meshhouf, Rachad Salim vuole far rinascere la Guffa, un’imbarcazione rotonda simile a un grande cesto di vimini, che può superare i due metri di diametro. Ma vorrebbe anche trovare soluzioni finanziariamente valide per mantenere il suo progetto e garantire “posti di lavoro“. Quattrocento chilometri più a sud, Zouheir Raisan, quarantenne, ricorda che da bambino aiutava il padre e i fratelli a realizzare cesti Meshhouf a Huweir, di dimensioni variabili tra i cinque e gli 11 metri.

“Abbiamo smesso di farli 30 anni fa“, dice. Ma negli ultimi quattro anni ha ripreso a fare questo mestiere. All’ombra di una tradizionale struttura di canne, il mudhif, sega le assi e aiuta suo cugino a inchiodarle su un Meshhouf. Ma non ha abbandonato il suo lavoro di camionista, perché per il momento è impossibile guadagnarsi da vivere con la sua attività secondaria. “La domanda non è sufficiente“, si lamenta questo padre di otto figli. “Non riuscirei a far fronte alle spese domestiche. I Paesi vengono a cercare questo patrimonio, per incoraggiarne la rinascita. “Perché non lo facciamo rivivere noi?”.