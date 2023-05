Siccità: nel Lazio presto piano regionale per approvvigionamento idrico

MeteoWeb

Realizzazione di invasi dinamici, ammodernamento delle reti irrigue e contrasto all’innalzamento del cuneo salino. È quanto prevede un piano regionale del Lazio per fronteggiare la problematica dell’approvvigionamento idrico nell’agricoltura dovuto alla siccità. Il tema è stato affrontato oggi durante la seduta della commissione tutela del territorio e protezione civile del Consiglio regionale del Lazio, in cui sono intervenuti i vertici dei consorzi di bonifica. Sono stati auditi: il Consorzio Bonifica Litorale Nord, il Consorzio Bonifica dell’Agro Pontino, l’organizzazione produttori Agrinsieme, il Consorzio bonifica Etruria meridionale e Sabina. Tutti i rappresentanti hanno espresso “compiacimento per l’invito ad essere ascoltati e per l’interesse manifestato dalla commissione“.

È stato evidenziato che i Consorzi di Bonifica sono lo strumento più rapido per arrivare alla soluzione delle problematiche idriche legate all’agricoltura. Una delle situazioni di preoccupazione è rappresentata dalla scarsità dell’approvvigionamento idrico dovuto al cambiamento climatico e altri fattori conseguenti. Se da una parte c’è la necessità di trattenere l’acqua piovana, il paradosso è anche quello di farla defluire velocemente in mare per gli improvvisi e violenti temporali che causano alluvioni.

Le soluzioni prospettate sono molteplici e racchiuse in un piano regionale che sarà presto presentato all’attenzione della Regione Lazio che prevede la realizzazione di invasi dinamici (atti a trattenere l’acqua e a riempirsi dalle falde acquifere), ammodernamento delle reti irrigue e il contrasto all’innalzamento del cuneo salino. La commissione del Consiglio e il rappresentante della Giunta regionale hanno assicurato l’attenta valutazione delle esigenze espresse e di lavorare in sinergia per la risoluzione della problematica.