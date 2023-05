Siccità, Lollobrigida: “problema affrontato in modo deciso ma non si recuperano ritardi ventennali”

MeteoWeb

“Il problema della siccità lo abbiamo affrontato in maniera decisa con un decreto sull’acqua. Certo, non si recuperano i ritardi ventennali che abbiamo accumulato rispetto al problema degli eventi siccitosi, che vengono denunciati come emergenza quando accadono ma poi ci si dimentica che le emergenze sono le eruzioni vulcaniche, i terremoti, e cose che non ti aspetti”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando con i giornalisti a Siena a margine di una iniziativa elettorale.

“Quando per 20 anni hai eventi ciclici siccitosi – ha detto il Ministro – devi programmare, fare strategia, lavorare sugli invasi, lavorare sulla captazione dell’acqua. Bisogna lavorare per semplificare, per pulire gli invasi o le 526 dighe presenti sul territorio, si deve lavorare sulla dispersione idrica che tocca delle apicalità in talune regioni, il 40% medio, e bisogna lavorare sull’utilizzo delle acque reflue“. Per Lollobrigida “bisogna riuscire a far diventare questa nazione, anche sull’utilizzo dell’acqua, più responsabile e più moderna”.