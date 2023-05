Siccità, Morelli: “Entro 2 settimane nominata squadra tecnici ed esperti”

MeteoWeb

“Entro due settimane sarà nominata, presso il Dipe, una squadra di tecnici ed esperti per contribuire al lavoro della Cabina di regia sull’emergenza idrica che si è insediata oggi per pianificare l’importante lavoro del Governo”. Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato e Segretario della Cabina di regia sulla crisi idrica Alessandro Morelli che aggiunge: “Inoltre, saranno stanziati 100 milioni, messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture per finanziare interventi urgenti in cinque regioni italiane. Nei prossimi giorni – spiega il Sottosegretario – verranno programmati una serie di interventi strutturali, condivisi con i territori perché la gestione delle risorse idriche è un tema strategico per il Paese in quanto coinvolge diversi settori. L’agricoltura, ad esempio, è pesantemente coinvolta nei settori della produzione del riso e dei cereali, che, in questa fase, sono tra i più a rischio. Ma anche la produzione idroelettrica e termoelettrica”, conclude Morelli.