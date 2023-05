Siccità: proclamato lo Stato di Emergenza, a disposizione 100 mln per gli interventi

MeteoWeb

Il governo ha proclamato lo Stato di Emergenza per la crisi idrica nelle regioni maggiormente in sofferenza. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Marche, Abruzzo e Lazio. Il Mit, dopo aver chiesto ai territori interessati una relazione accurata sulla situazione, ha messo a disposizione più di 100 milioni per interventi di rapida realizzazione. Lo riferiscono fonti del Mit. Il tutto in attesa di ulteriori approfondimenti finanziari, anche da parte di altri dicasteri.

Matteo Salvini è determinato a intervenire con concretezza, rapidità e buonsenso. Al di là dell’emergenza, il Vicepremier e Ministro è convinto debbano essere programmati interventi strutturali in tutta Italia, da Sud a Nord, anche considerando che su questo fronte le regioni del Mezzogiorno avranno a disposizione una quota maggiore di fondi Fsc.