Siccità: raggiunto accordo Lombardia-Piemonte per cabina di regia

Ci sarà una cabina di regia interregionale che si occuperà di gestire le acque a uso irriguo tra Piemonte e Lombardia, con particolare riferimento al ruolo dell’associazione Irrigazione Est Sesia: l’accordo è stato raggiunto oggi nel corso di un incontro tra i governatori Attilio Fontana e Alberto Cirio. Si tratta di un tavolo “operativo e doveroso” viste “le problematiche sorte nelle scorse settimane in merito all’utilizzo dell’acqua nei comprensori serviti dal Canale Cavour, in particolare le risaie del Novarese e della Lomellina” commentano gli assessori lombardi ad Ambiente e Clima, Giorgio Maione, all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, e agli Enti locali, Massimo Sertori.

“Data la necessità di assicurare una corretta utilizzazione delle risorse idriche a disposizione – spiegano- particolarmente critica in questo periodo per l’avvio della stagione irrigua la cabina di regia interregionale si riunirà periodicamente per monitorare la situazione e assumere decisioni concordate che non penalizzino nessuno dei territori interessati. Inoltre verrà ulteriormente sollecitata la collaborazione della Regione Valle d’Aosta”.

Le piogge dei giorni scorsi favoriscono la tregua e stoppano la guerra dell’acqua che si era aperta tra i risicoltori novaresi, quelli della vicina provincia di Pavia e il consorzio irriguo Est Sesia. Oggetto del contendere il regolamento approvato dal consorzio che, in caso di siccita’, destina una quota maggiore dell’acqua distribuita alle zone della Lomellina. Una scelta che i risicoltori della provincia di Novara contestano vivacemente, e sulla quale il presidente piemontese Alberto Cirio si era impegnato a presentare un ricorso al Tar.

L’assessore Marnati ha ricordato la strategia del Piemonte per la gestione dell’acqua che prevede, attraverso importanti investimenti, una manutenzione straordinaria dei canali irrigui per la sistemazione idraulica con lo scopo di ridurre le perdita d’acqua, il suo uso plurimo e la riduzione del rischio idrogeologico. Secondo l’assessore Protopapa, quello di oggi e’ stato un incontro molto utile per avere chiarimenti, soprattutto tecnici, sull’impostazione del regolamento. L’assessore e’ pero’ convinto che debba essere condiviso con tutti i territori coinvolti, in modo da assicurare e garantire la giusta equita’ nella distribuzione delle risorse idriche dal Consorzio dell’Est Sesia.