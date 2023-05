Siccità severa o estrema in Portogallo, colpito il 40% del territorio

MeteoWeb

Dichiarato in Portogallo lo stato di siccità severa o estrema per il 40% del territorio nazionale. Le zone più colpite sono soprattutto quelle meridionali, in particolare l’Alentejo meridionale e le province dell’Algarve orientale al confine con l’Andalusia spagnola. La dichiarazione dello stato di siccità da parte del governo consente la richiesta dei fondi europei per affrontare un problema che non può far altro che peggiorare, a causa del prevedibile aumento delle temperature.

Ieri nell’entroterra dell’Alentejo la colonnina di mercurio ha sfiorato i +35°C e gli esperti locali hanno previsto una stagione molto complicata anche sul piano della prevenzione degli incendi. Lo scorso anno il mese di maggio in Portogallo era stato il più caldo degli ultimi 90 anni.