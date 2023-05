Siccità, Sigismondo: “Provvedimento organico del Governo”

MeteoWeb

“Con questo decreto si pone rimedio a 11 anni di scatole vuote e finalmente si vara un provvedimento organico per poter realizzare infrastrutture per porre un argine alle crisi idriche nella nostra nazione”. Lo ha dichiarato in aula il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi. “Un decreto – ha detto – che ha alla base il concetto delle semplificazioni, la facoltà di usare poteri sostituitivi per cercare di sbloccare le opere e superare lo stallo ideologico che per troppo tempo ha caratterizzato la vita politica italiana”. “Il governo Meloni – ha continuato – in questi mesi è intervenuto rapidamente sul caro energia, sulle aree colpite dal sisma, sul tema del lavoro e anche in questa occasione non ha mancato di far sentire il suo peso su un problema che vede una stretta correlazione fra siccità e alluvioni, con il quale dovremo imparare a convivere”.