Siccità USA: Colorado River, accordo tra Arizona, California e Nevada

Arizona, California e Nevada, tre dei sette Stati del bacino del Colorado hanno proposto un piano per ridurre in maniera significativa nei prossimi tre anni l’uso delle acque del fiume, colpito da anni da una grave siccità. Il piano prevede la conservazione di ulteriori 3,7 miliardi di metri cubi di acqua, di cui almeno la metà entro il 2024. In cambio della riduzione nell’uso dell’acqua del fiume, le città, i distretti e le riserve dei nativi americani serviti dal corso d’acqua nei tre Stati riceveranno fondi federali, che però non sono ancora stati quantificati.