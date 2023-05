Sicilia: straordinario intervento di espianto organi

MeteoWeb

Per una vita che ci lascia, si accende la speranza di una nuova rinascita. La donazione di organi, non solo in campo medico ma anche, e soprattutto, nella sfera etica, contribuisce a restituire una possibilità ai malati in lista di attesa. È il caso di un espianto d’organi su un paziente maschio di 71 anni ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, nel Ragusano.

Dopo l’accertamento di morte cerebrale, un’intervento durato cinque ore, con il consenso dei familiari, l’équipe chirurgica dell’Ismett di Palermo e quella dell’Unità operativa di rianimazione di Modica, diretta da Rosario Trombadore, hanno provveduto al prelievo di fegato e reni. Prezioso l’aiuto di Guglielmo Scimonello, Vito Marullo e le infermiere Rosanna Tizza, Martina Burgaletta e dei medici che si sono alternati per la corretta riuscita della procedura. Ha dato il proprio contributo anche l’équipe infermieristica di Chirurgia del “Maggiore-Baglieri”.

L’Asp di Ragusa ha espresso “le più sentite condoglianze e un ringraziamento ai familiari per aver contribuito, con generosità e altruismo, al buon esito della procedura. I pazienti in lista d’attesa per il trapianto presso l’Ismett sono stati già allertati”.