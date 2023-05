Smog, l’Italia ribadisce l’opposizione alle regole UE per le auto Euro 7

MeteoWeb

“Ci opponiamo a qualsiasi nuova normativa sulle emissioni di gas di scarico (compresi nuovi requisiti di prova o nuovi limiti di emissione) per auto e furgoni in quanto queste nuove norme distrarrebbero gli investimenti del settore dal raggiungimento del percorso verso una transizione a emissioni nette zero”. Lo affermano i ministri dei Trasporti Ue di Italia, Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Portogallo presentando la loro posizione sulla proposta di regolamento europeo per le auto Euro 7, che prevede un nuovo standard da introdurre entro il 2035 basato su una riduzione del 35% di ossido di azoto rispetto all’attuale standard Euro 6. “Solo un regolamento equilibrato apporterà il contributo positivo atteso alla protezione dell’ambiente senza compromettere il futuro e la competitività dell’industria automobilistica europea, compreso l’accesso alla mobilità per i cittadini e la sua accessibilità”, obiettano gli Stati in relazione alla proposta della Commissione.